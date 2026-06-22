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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño acusa a su propio equipo por error!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego de palabras “De Reversa” en Me Caigo de Risa volvió a encender el set con un momento totalmente inesperado entre el equipo azul y el equipo amarillo. Todo inició cuando José Peláez lanzó la palabra al revés “Eteoc”, que debía ser descifrada por los participantes en plena competencia.

En ese instante, Lita Pezo del equipo amarillo intentó concentrarse, pero una señora del público terminó filtrando la respuesta. Rodrigo Sánchez Patiño reaccionó en vivo: “¡Ya la vi, la señora le sopló!”, generando la interrupción inmediata de Peláez con un “¡Tiempo!”.

Sin embargo, el momento se volvió incómodo cuando todos le recordaron a Sánchez Patiño que “¡Es de tu equipo!”, provocando risas generales en el set. El participante, ya expuesto, intentó justificarse con frases como “A mí no me gustan las piconerías” y “Lo que se debe respetar se respeta”, mientras el resto no podía contener la risa por su error.

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