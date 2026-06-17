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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño explotó y atacó a Renzo Schuller con una bolita!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Esta vez en Me Caigo de Risa, durante el juego “Al pie de la letra”, Rodrigo Sánchez Patiño, integrante del equipo amarillo, intentó construir una larga oración utilizando únicamente palabras que empezaran con la letra P.

Con confianza, el actor mencionó “Peter, Pedro, Pablo, paredes, perales, pezunñento, pedante, picón, petulante”, pero fue interrumpido cuando Renzo Schuller notó que había repetido la palabra “paredes”. “Repitió, repitió paredes”, comentó, interrumpiendo a Rodrigo.

La observación no le cayó nada bien a Rodrigo Sánchez Patiño, quien respondió con un contundente “No te metas pues” antes de tomar una de las bolitas del juego y lanzársela a Renzo Schuller mientras gritaba “¿Qué? ¿Qué pasó?”.

Aunque el impacto fue mínimo, Schuller aprovechó para hacer de las suyas y se dejó caer al suelo fingiendo una aparatosa lesión.

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