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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño, imitando a Christian Meier, le lanzó atrevido comentario a Jely Reátegui!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Jely Reátegui buscó encontrar el amor en el juego “Cita Imposible” de Me Caigo de Risa, donde una enorme barrera le impedía ver a sus tres pretendientes: Rodrigo Sánchez Patiño, interpretando a Christian Meier; Renzo Schuller, convertido en El Gato Silvestre; y Manuel Gold como James Bond.

Al inicio del juego, Jely decidió ponerlos a prueba con una curiosa pregunta: “Nos encontramos en una isla desierta, tú y yo. ¿Cuáles son los tres objetos que llevarías?”

Fue entonces cuando Rodrigo Sánchez Patiño, manteniendo el papel del galán peruano, respondió: “Primero llevaría unos buenos abdominales. Llevaría mi espada para marcarte una letra y luego te dejaría todas las carreteras bien mojadas”, provocando una inmediata reacción de sorpresa y risas entre sus compañeros. Aunque la respuesta fue bastante atrevida, el momento se convirtió en uno de los más comentados gracias al ingenio del actor.

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