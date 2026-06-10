Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño se quitó las zapatillas para imitar un águila y provocó una ola de risas!

Las ocurrencias no se detienen en Me Caigo de Risa y uno de los momentos más divertidos de la jornada llegó durante “Sí se parece”, juego en el que los participantes deben recrear distintas imágenes mientras el público decide quién lo hizo peor.

Cuando apareció la imagen de un águila, Rodrigo Sánchez Patiño decidió ir más allá de una simple pose. El actor se quitó las zapatillas y las colocó en sus manos para simular las alas del ave. La inesperada ocurrencia llamó la atención de José Peláez, quien se acercó para preguntarle qué estaba haciendo.

Lejos de quedarse callado, Rodrigo respondió entre risas: “¿Cómo que qué es esto? ¿Cuándo has visto un águila con zapatillas puestas? ¡Concéntrate, Peláez, concéntrate!”. El comentario provocó carcajadas entre sus compañeros y el público presente.

Más adelante, los concursantes tuvieron que transformarse en conejos. En ese momento, José Peláez bromeó con Angie Arizaga al preguntarle si en el colegio le enseñaron la diferencia entre un conejo y un cuy, comentario que desató nuevas risas en el estudio.

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