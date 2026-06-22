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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Un pedido de mano que los terminó por mandar volando con todo y escenografía!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa fue el escenario inclinado, donde Julio Díaz hacía de un hombre que vivía solo e intentaba pedirle matrimonio a su novia, interpretada por Lita Pezo, mientras los padres de ella, Rodrigo Sánchez Patiño y Alicia Mercado, observaban la escena.

En medio de la actuación, se escuchó: “¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?”, seguido de “¡Es que hay vecinos de arriba!”. El caos aumentó cuando el personaje de Julio Díaz comenzó a golpear el techo, pero terminó rompiendo una tubería.

El agua empezó a caer sin control y desató el desastre: Julio Díaz gritaba “¡Pancho, no! ¡Pancho!”, mientras el escenario se inundaba y hasta Rodrigo Sánchez Patiño salía despedido por la puerta junto a él, en medio de risas y sorpresa total.

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