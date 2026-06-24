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ME CAIGO DE RISA

¡Paloma Fiuza y Rodrigo Sánchez Patiño emocionan al público, pero Manuel Gold y Armando Machuca les siguen el juego!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Paloma Fiuza y Rodrigo Sánchez Patiño asumieron el reto de replicar la coreografía de una pareja de bailarines profesionales y lograron conectar rápidamente con el público gracias a su entrega y coordinación.

Paloma y Rodrigo terminaron frente a frente y se acercaron tanto que por un instante pareció que estaban a punto de besarse, provocando aplausos, gritos y reacciones en todo el estudio.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Manuel Gold y Armando Machuca, que también buscaban quedarse con la atención del público, decidieron responder a su manera y replicaron el mismo momento.

La divertida imitación provocó nuevas carcajadas cuando ambos comenzaron a acercarse lentamente. El estudio entero siguió la escena entre expectativa y risas mientras Manuel y Armando exageraban cada gesto para hacer aún más cómico el momento.

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