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ME CAIGO DE RISA

¡Paloma Fiuza y Rodrigo Sánchez Patiño hacen suspirar al público de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La emoción se apoderó del estudio cuando Paloma Fiuza y Rodrigo Sánchez Patiño salieron a la pista para replicar la coreografía de una pareja de bailarines profesionales.

Desde los primeros movimientos, ambos demostraron una gran compenetración sobre el escenario, logrando transmitir la intensidad y el estilo de la rutina original. Paloma y Rodrigo asumieron el reto con naturalidad, consiguiendo que la interpretación resultara aún más convincente.

El momento que terminó por conquistar al público llegó en la parte final del baile. Tras una serie de movimientos sincronizados, ambos quedaron frente a frente y se acercaron tanto que por un instante pareció que estaban a punto de darse un beso.

La escena provocó gritos, aplausos y reacciones inmediatas en el estudio. Aunque todo formaba parte de la interpretación, la química que lograron transmitir hizo que la presentación destacara entre las demás.

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