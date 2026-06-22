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Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño desconfiguró a Schuller con inesperada reacción!

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Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego de teléfono descompuesto enfrentó al equipo azul y al equipo amarillo en una dinámica donde Peláez asignó películas que debían ser transmitidas únicamente con mímicas, mezclando el caos de las charadas con el clásico teléfono malogrado.

Desde el inicio, el ambiente se calentó cuando Alicia Mercado lanzó en tono de broma: “Es evidente el favoritismo de hoy”. La respuesta de Rodrigo Sánchez Patiño, capitán del equipo amarillo, no tardó en llegar: “Ya estamos jugando contra el azul y contra Peláez”.

El momento más comentado llegó con la mímica de “Misión Imposible”, donde el equipo intentaba transmitir la película. Al dar la respuesta, Rodrigo Sánchez Patiño le tomó el rostro a Renzo Schuller, lo giró hacia él y respondió mirando fijamente, dejando al set en shock y provocando risas generales, incluso en el propio Schuller.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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