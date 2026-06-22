“Ser luchadora define mi historia”: Lita Pezo superó la adversidad y ahora brilla en ‘Me caigo de Risa’

Lita Pezo compartió detalles poco conocidos de su trayectoria artística, marcada por la perseverancia, los desafíos y la pasión por la música. La cantante iquiteña recordó cómo, desde muy pequeña, encontró en el canto una forma de conectar con su familia y construir el camino que hoy la ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas del país.

La artista contó que su primer acercamiento serio a la música ocurrió cuando tenía apenas siete años y participó en un concurso de canto en Nauta, ciudad cercana a Iquitos. Aquella experiencia no solo le permitió descubrir su talento, sino también vivir uno de los momentos más felices junto a sus seres queridos.

El papel de su padre fue fundamental en ese proceso. Lita reveló que él, cantante y músico reconocido en Loreto, siempre soñó con desarrollar una carrera artística de alcance nacional. Aunque no pudo concretarlo personalmente, decidió impulsar el talento de su hija desde temprana edad y convertirse en su primer maestro.

Muchos la recuerdan por su participación en Yo Soy Kids, donde interpretó a Isabel Pantoja. Sobre aquella etapa, aseguró que el personaje marcó profundamente su formación artística y continúa siendo una parte importante de su identidad profesional, ya que le abrió numerosas puertas dentro de la industria musical.

Sin embargo, construir una carrera propia lejos de la imitación no fue sencillo. Lita explicó que abandonar la estabilidad que le brindaba ese personaje representó un riesgo importante. A pesar de sus esfuerzos por posicionarse con su nombre y estilo propio, atravesó años complicados en los que las oportunidades escaseaban.

La situación se volvió aún más difícil durante la pandemia. La cantante recordó que tuvo que reinventarse para salir adelante, vendiendo distintos productos mientras la industria del entretenimiento permanecía paralizada. Además, enfrentó problemas de salud tras contagiarse de COVID-19 durante la segunda ola.

Fue precisamente en ese periodo cuando llegó a replantearse seriamente su futuro artístico. “Sentía que ya había luchado bastante o que de repente debía ir por otro rumbo”, confesó la intérprete al recordar los momentos en que se quedó sin trabajo, sin escenarios y con pocas perspectivas de continuar desarrollando su carrera.

A pesar de esas dudas, decidió mantenerse firme. La artista explicó que la música siempre encontraba la forma de volver a ella y que, incluso en los momentos más complejos, nunca dejó de escuchar ese llamado que la impulsaba a seguir adelante.

Tras varios intentos fallidos en concursos musicales, Lita logró ganar La Voz Perú, experiencia que significó un punto de quiebre en su carrera. Según contó, ese triunfo le permitió encontrarse musicalmente, definir mejor su propuesta artística y abrirse paso hacia nuevos escenarios.

Uno de esos grandes hitos llegó en 2024, cuando representó al Perú en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con el tema “Luchadora”. Para ella, pisar ese escenario fue la materialización de un sueño que había perseguido durante años y una oportunidad para llevar el nombre de Iquitos y del Perú a una vitrina internacional.

Actualmente, Lita vive una nueva etapa en Me Caigo de Risa, donde ha descubierto facetas de sí misma que desconocía. Entre improvisaciones, juegos y retos, asegura que el programa le ha enseñado a perder el miedo al error, reírse de sí misma y afrontar nuevos desafíos con la misma determinación que la ha acompañado a lo largo de toda su carrera.

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