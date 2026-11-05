MI VIDA POR TI: La policía llega a la mansión y Sadakat podría quedar al descubierto
Después de todo lo ocurrido con Alya, la familia de Cihan tendrá que enfrentar una situación que podría cambiarlo todo. Una denuncia provoca la llegada de la policía a la mansión y despierta las alarmas entre la familia. Esta vez, las autoridades buscan respuestas sobre el ataque que puso en peligro la vida de la protagonista.
Con Alya, Cihan y Sadakat presentes, el interrogatorio promete momentos de mucha tensión. La mujer podría verse obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos, mientras los demás esperan conocer qué ocurrió realmente. ¿Podrá mantener su versión frente a las autoridades o saldrá a la luz una verdad que sacudirá a toda la familia?
No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 de la tarde, por Latina.