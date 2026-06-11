“Trabajé en la funeraria de mi tía en Apurímac”: Yeider Oré confesó todo lo que hizo antes de llegar a la TV

Yeider Oré, quien interpreta a Bryan en Valentina Valiente, abrió su corazón y compartió detalles de su historia personal, desde su infancia en Apurímac hasta la oportunidad que lo llevó a formar parte de la ficción de Latina. El actor confesó que durante su infancia nunca imaginó dedicarse a la actuación y que incluso pensó en estudiar Ingeniería Civil por influencia de su padre.

“Yo creí que iba a estudiar Ingeniería Civil porque mi papá quería que estudie eso”, recordó. Sin embargo, un profesor de arte cambió el rumbo de su vida al sugerirle que probara suerte en la actuación. A partir de ese momento comenzó un camino que lo llevaría lejos de su tierra natal y de su familia.

Oré contó que en Abancay no existían espacios para formarse como actor, por lo que tuvo que mudarse a Lima y posteriormente estudiar en Argentina. El proceso no fue sencillo, ya que tuvo que convencer a su padre de que la actuación podía convertirse en una carrera profesional. “Fue una lucha de toda mi familia para convencerlo de que yo podía estudiar otra cosa”, señaló.

Durante la pandemia incluso pensó en abandonar el arte. De regreso en su ciudad natal, trabajó en la funeraria de una tía mientras evaluaba la posibilidad de dedicarse a otra actividad. Sin embargo, una oportunidad inesperada cambió todo cuando fue convocado para realizar un casting para televisión.

“Yo siempre pensé que se habían equivocado”, confesó. Lo que comenzó como una experiencia anecdótica terminó convirtiéndose en una realidad. Tras superar varias etapas de selección, recibió la noticia que cambiaría su carrera. “Pensé que no iba a quedar, pero al final me llamaron y no podía creerlo”, recordó.

Sobre Bryan, su personaje en Valentina Valiente, explicó que lo que más le sorprendió fue la diferencia entre ambos. Mientras él se considera una persona extrovertida, Bryan es un joven sereno, noble y centrado. “Caracterizar a un personaje tan centrado fue muy difícil porque siento que soy todo lo contrario”, comentó.

Uno de los momentos más exigentes para el actor ha sido la trama del accidente de Bryan. Yeider aseguró que grabar las escenas posteriores al disparo fue emocionalmente intenso y físicamente demandante. Además, reveló que interpretar a un personaje en coma ha sido uno de los mayores retos de su carrera. “Parece fácil, pero es durísimo porque no puedes moverte, no puedes reaccionar y tienes que mantenerte completamente inmóvil”, explicó.

El actor también destacó el aprendizaje obtenido al compartir escenas con figuras de amplia trayectoria como Flor Castillo y Roberto Moll. “Es un privilegio actuar con ellos. Te das cuenta del peso que tienen los años de experiencia cuando dicen una sola línea”, afirmó.

Finalmente, Yeider Oré recordó los sacrificios que ha realizado para perseguir su sueño artístico. Desde los 17 años vive lejos de sus padres y reconoce que ha dejado de compartir momentos importantes con su familia. Sin embargo, aseguró que todo ha valido la pena. “Mi mamá es la más feliz del mundo con el trabajo que ahora tengo y eso me hace sentir muy agradecido”, concluyó.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!