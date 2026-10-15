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Valentina Valiente Capítulo 157: Alejandro queda en “shock” al descubrir los planes de Macarena para su matrimonio

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La planning de bodas llegó con propuestas de primer nivel para asegurar un boda súper instagrameable: “Tengo los proveedores perfectos para el toldo en esas dimensiones, la pista de baile en los tonos que estás pensando… vas a hacer el trend a nivel nacional”.
Sin embargo, el pánico se apoderó de Alejandro cuando intentó confirmar los detalles de la supuesta ceremonia privada: “¿Seguimos hablando de la boda íntima en la playa que habíamos hablado?”. Frente a la duda, la organizadora soltó la cifra sin anestesia: “Lo más íntimo posible, no vamos a pasar de los 300 invitados”.
La desorbitada cantidad de asistentes dejó sin palabras al novio, pero la respuesta de Macarena terminó de descolocarlo al afirmar que estaría de acuerdo con la propuesta de la planning de bodas: “¿Estás segura de que quieres hacerlo tan chico? ¿No prefieres que nuestro punto de partida sea 400 o 450 y de ahí vamos reduciendo?”.

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