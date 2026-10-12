Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?
Si tienes deudas y necesitas dinero, Prestamype te ofrece montos de hasta S/2 millones, aunque estés en Infocorp. Mira cómo funciona y qué necesitas para solicitarlo.
Seguro te ha pasado: vas a un banco o a una caja, pides un préstamo y la respuesta es “no”, solo por tener un mal reporte. Pues hay una nueva oportunidad. Prestamype, reconocida fintech peruana, brinda préstamos estando en Infocorp, una opción de financiamiento sin las trabas de la banca tradicional.
Es un préstamo con garantía hipotecaria pensado para quienes necesitan montos grandes, desde S/15 mil hasta S/2 millones. No importa si estás reportado en Infocorp o si nunca has tenido historial crediticio. Puedes precalificar por internet en solo unos minutos AQUÍ y obtener una evaluación flexible y cuotas a tu medida.
Beneficios de Prestamype
Prestamype tiene más de 9 años en el mercado y es una marca confiable, con procesos sencillos y condiciones justas según el perfil de cada persona, para que puedas pagar tus cuotas a tiempo.
Si calificas a un préstamo estando en Infocorp, esto es lo que obtienes:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%.
- Plazos de 1 hasta 10 años, que podrás renovar más adelante previa evaluación.
- Evaluación flexible: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: tú decides cómo pagar el capital durante el préstamo.
- Confianza: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Que un mal reporte no frene tus planes. Conoce esta alternativa y empieza AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
¿Quieres solicitarlo? Para precalificar necesitas:
- Un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) que puedas dejar en garantía.
- Que el inmueble esté inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Que esté ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.
- Que no tenga problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad ni en los Registros Públicos.
Hazlo de forma fácil y segura en la web oficial de Prestamype AQUÍ.
Precalifica al préstamo en solo unos minutos
Desde 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/5 000 millones en financiamiento y ha ayudado a crecer a muchos micro y pequeños empresarios. Si ya te cansaste de que los bancos o cajas te digan que no, ahora puedes calificar a préstamos desde S/15 mil, sin importar si tienes historial crediticio o si estás reportado en Infocorp.
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