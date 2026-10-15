X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 157: Brisa descubre la mentira de Macarena que destruyó la boda entre Alejandro y Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
Pensando que estaban totalmente a solas, Ximena llenó de elogios a la Macarena por su estrategia: “tu gran jugada está a punto de coronarse, eres una capa. Si tú no le contabas a la tía Su esa mentira de Bárbara y Alejandro, Valentina y él ya estarían casados. Lograste conseguir que Valentina creyera que Alejandro le sacó la vuelta con esa tipa”.
Entre risas y brindis por el ‘regreso triunfal’, Macarena no dudó en adjudicarse el éxito de su plan: “Solo hice lo que me dictó el corazón… Alejandro y yo estábamos destinados a estar juntos, lo demás fue solo un empujoncito. Estuvo genial, no te lo voy a negar”.
Sin embargo, lo que ninguna de las dos sospechaba es que Brisa escuchó absolutamente todo detrás de la puerta. La impactante revelación coloca a la joven en una encrucijada: si decide revelar la verdad a Alejandro para hacer justicia o guardar el secreto.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo