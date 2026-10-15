Valentina Valiente Capítulo 157: Leandro pone en la mira el negocio de Wilfredo

Fingiendo cordialidad, Leandro saludó a Wilfredo para incomodarlo: “Buenas, buenos días, vecino… ¿cómo va el negocio?”. Sin embargo, lejos de intimidarse, Wilfredo lo frenó en seco con una cortante respuesta: “¿Para qué quieres saber?”.
Intentando mantener el papel, Leandro insistió, sin imaginar que Wilfredo guardaba un oscuro as bajo la manga para marcar territorio: “Tranquilo vecino, es una preocupación genuina de vecino a vecino”, a lo que el chifle respondió tajante: “Gracias, pero el tiempo que estuve preso me enseñó a defenderme solo, no necesito tu preocupación”.
La revelación tomó por sorpresa a Leandro, quien intentó restarle importancia desafiándolo: “Tú no tienes cara de malo, ¿por qué estuviste preso?”. Sin titubear, Wilfredo soltó una heladora frase que dejó el ambiente cargado de tensión: “Porque me acusaron de matar a un tipo”.
Pese al impacto del secreto, Leandro cerró la conversación con una amenazante advertencia antes de alejarse: “Ah, okey… bueno, espero que te hayan enseñado bien”.
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