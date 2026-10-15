Valentina Valiente Capítulo 157: Leo, Rocky y Soraida convocan a los vecinos extorsionados para encarar a Leandro

Leo encaró a los vecinos con un llamado a la acción: “Yo también tuve miedo al comienzo cuando ese Leandro empezó a aparecerse en el carwash, ¿pero de qué me sirvió? Solo para seguir pagándole. Ese tipo va a seguir volviendo a pedir más plata. Nosotros nos rompemos la espalda para sacar adelante nuestros negocios, no podemos dejar que se lleve el fruto de nuestro esfuerzo”.
Con el respaldo de Rocky y Soraida, los comerciantes coincidieron en que continuar cediendo a los chantajes solo empeoraría la situación. Para evitar represalias violentas, acordaron no actuar por impulso y buscar la orientación adecuada: “La policía está para proteger a los ciudadanos. No podemos asumir que todos son corruptos. Tengo un cuñado policía, es una persona de suma confianza. Podríamos llamarlo para que nos oriente sin dar nombres”.
Pese al entusiasmo del grupo por dar el primer paso hacia la denuncia, la reunión cerró con una clara advertencia de cautela para proteger la integridad de todos en el barrio: “Hasta que no tengamos un plan sólido, tenemos que hacer como si nada. Si Leandro se entera de que nos estamos organizando, ahí sí nos pondría en un gran peligro”.
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