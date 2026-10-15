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Valentina Valiente Capítulo 157: ¿Valentina conocerá a la mamá de Diego?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Mientras Valentina intentaba cuidar a Diego, una misteriosa llamada telefónica cambió por completo el clima en la habitación.
Al notar el tono de misterio durante la conversación con su madre, Valentina no dudó en encararlo para saber qué estaba pasando realmente.
Ante la presión, Diego intentó salir del paso con una divertida salida que no funcionó: “Pensé que si fingía demencia no me ibas a preguntar…”.
Sin embargo, tras la insistencia de Valentina por conocer la verdad, a Diego no le quedó más remedio que soltar la bomba sin rodeos: “Mi mamá quiere conocerte”.

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