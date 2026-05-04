Valentina Valiente capítulo 42: ¡Frida culpa a Óscar y este es despedido!

Una grave acusación sacude la casa de Don Edmundo tras la misteriosa desaparición de una gargantilla de brillantes. La joyería confirma que la pieza no fue devuelta, desatando sospechas inmediatas dentro del hogar.

Al ser confrontada, Frida niega cualquier responsabilidad y señala directamente a Óscar, el chofer, asegurando que fue él quien entregó el maletín. Pese a los años de lealtad, el trabajador intenta defenderse: “He trabajado cuatro años con usted… ¿cuándo le he fallado?”, pero sus palabras no logran cambiar el rumbo de la decisión.

Presionado por la situación, Edmundo opta por despedirlo, dejando de lado su trayectoria y confianza. “No puedo creer que me reduzca a un vulgar ladrón”, responde Óscar, visiblemente afectado.

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