Valentina Valiente capítulo 42: ¡Frida toma una fuerte decisión tras deuda con Benitez!

La tensión aumenta cada vez más cuando una de las joyas confiadas a Edmundo desaparece misteriosamente. Mientras la confusión sacuede a Edmundo y Óscar (chófer quíen hizo entrega de las joyas), la verdad se oculta donde menos lo esperan: Frida es quien tomó la pieza en secreto.

Desesperada por pagar una deuda, Frida acude a vender la joya, pero se encuentra con un obstáculo inesperado. “Si no tiene el certificado de propiedad, no puedo venderlo así”, le advierten, reduciendo su valor a solo las piedras. Lo que parecía una solución rápida se convierte en un problema mayor.

Aun así, Frida insiste, consciente de que necesita el dinero, sin imaginar las consecuencias que esto podría traer. Mientras tanto, Edmundo desconoce por completo lo sucedido, confiando en que todo está en orden.

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