Valentina Valiente capítulo 42: ¡Jenny lucha por el amor de Bryan!

Jenny toma una valiente decisión: enfrentar a Bryan y explicarle lo ocurrido con Gabo. Aunque él intenta restarle importancia a lo que vio, ella insiste en hablar y aclarar la situación.

“Yo solo quería olvidarte”, le confiesa, recordando el momento en que él la rechazó. Sin embargo, lo que parecía un intento por seguir adelante termina revelando algo mucho más profundo. Jenny admite que, pese a rechazo de Bryan, no ha podido sacarlo de su mente.

“No dejo de pensar en ti”, le dice con sinceridad, dejando al descubierto sus verdaderos sentimientos. Bryan, por su parte, escucha en silencio, sorprendido por la confesión.

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