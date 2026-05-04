Valentina Valiente capítulo 42: ¡Macarena enfrenta a Valentina al verla con Alejandro!

Una tranquila salida se convierte en un momento incómodo cuando Valentina y Alejandro coinciden en el mismo restaurante con Macarena y Lucas, su cita. Lo que parecía una velada normal cambia por completo cuando ella los reconoce desde su mesa y no puede ocultar su ira.

Mientras intenta disimular, su mirada no se despega de la pareja. “Se me fue el hambre”, dice antes de levantarse abruptamente, decidiendo encararlos. Con evidente molestia, lanza un comentario directo a Valentina: “De comer en carretilla a un restaurante de lujo… ¿Cómo has trepado?”.

La escena deja en evidencia los celos y el resentimieno hacia Alejandro, quien ahora comparte un momento con Valentina.

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