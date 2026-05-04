Valentina Valiente capítulo 42: ¡Macarena es operada de urgencias tras sufrir accidente!

Tras Macarena ser trasladada de emergencia, los médicos confirman un diagnóstico alarmante: una fractura de fémur severa que requiere cirugía inmediata.

“Necesitamos operar cuanto antes”, advierte el doctor, explicando que los fragmentos del hueso podrían causar daños irreversibles si no se interviene a tiempo. La situación deja en shock a Frida, quien, visiblemente afectada, debe firmar la autorización sin tener certeza del resultado. “¿Va a quedar bien?”, pregunta con angustia.

Aunque el especialista asegura que harán todo lo posible, también deja claro que no hay garantías. Por su parte, Edmundo intenta mantener la calma y transmitir confianza en medio del difícil momento.

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