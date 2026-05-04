Valentina Valiente capítulo 42: ¡Macarena sufre un grave accidente!

Macarena sufre una fuerte crisis emocional frente a Lucas, Ximena y Brisa. Alterada y fuera de sí, la joven exige que todos se alejen: “¡Necesito que se vayan!”, grita desesperada, rechazando cualquier intento de ayuda.

Mientras sus amigos intentan calmarla, la situación se vuelve más preocupante cuando surge la mención de un medicamento. “¡Deja de tratarme como una loca!”, responde Macarena, evidenciando su estado vulnerable. La angustia crece cuando decide huir del lugar, ignorando los llamados.

La escena se torna dramática en segundos: en medio de la desesperación, Macarena pierde el equilibrio y cae por las escaleras. El golpe paraliza a todos. “¡Llama a una ambulancia!”, dice Lucas, mientras Ximena, en shock, teme lo peor.

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