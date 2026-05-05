Valentina Valiente capítulo 43: ¡Bryan y Jenny por fin se dan una oportunidad!

Jenny busca a Bryan decidida a decirle lo que siente, dejando atrás el intento de olvidarlo y el encuentro con Gabriel. “No dejo de pensar en ti”, le confiesa, dejando claro que sus sentimientos siguen intactos.

Aunque Bryan duda por su situación y por todo lo que ha vivido, Jenny no retrocede. Está dispuesta a acompañarlo en su proceso, sin importar cuánto tiempo tome ni las dificultades que enfrenten. “Quiero estar a tu lado”, le asegura, apostando por un amor sin condiciones.

El momento alcanza su punto más intenso cuando Jenny le pide que no la rechace otra vez. Bryan, finalmente, deja de lado sus temores y responde de la forma más clara: con un beso que sella el inicio de una nueva etapa para ambos.

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