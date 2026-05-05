Valentina Valiente capítulo 43: ¡Elsa y Wilfredo casi son atrapados por Kathy!

Una escena inesperada llena de tensión sacude la tranquilidad del hogar de Wilfredo. Lo que parecía un momento de complicidad con Elsa se convierte en una situación límite cuando ambos se dejan llevar.

La situación se complica cuando Kathy llega antes de lo esperado. El pánico se apodera de Elsa, quien no tiene otra opción que esconderse rápidamente para evitar ser descubierta. Mientras tanto, Wilfredo intenta disimular la situación con total naturalidad, aunque el nerviosismo es evidente.

El ambiente cambia por completo cuando Kathy entra llamando a su padre, sin sospechar lo que acaba de ocurrir segundos antes. La tensión queda en el aire y la posibilidad de que todo salga a la luz parece más latente que nunca.

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