Valentina Valiente capítulo 43: ¡Jenny y Gabo rompen su negocio tras tenso enfrentamiento!

Jenny decide enfrentar a Gabo para aclarar su situación personal y profesional. La joven le confiesa que ahora está en una relación con Bryan, lo que desata una reacción inmediata en él. Lejos de tomarlo con calma, Gabo cuestiona su decisión y deja entrever que lo suyo con Jenny iba más allá de los negocios.

“Ahora Bryan es mi enamorado y tú no tienes derecho a cuestionar mis decisiones”, le dice Jenny con firmeza, marcando un límite claro. Sin embargo, ella intenta salvar lo que construyeron juntos proponiéndole continuar con Perro Calato, siempre y cuando separen lo personal de lo laboral.

Pero Gabo no está dispuesto a aceptar esas condiciones. Dolido y molesto, rechaza la propuesta y pone fin a la sociedad. “¿Cómo quieres que acepte esas condiciones?”, responde, dejando claro que para él ya nada puede ser igual.

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