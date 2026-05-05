Valentina Valiente capítulo 43: ¡Macarena despierta desorientada tras accidente!

Macarena despierta tras el grave accidente que la llevó al quirófano. Desorientada y con dolor, la joven entra en crisis al no entender qué le ha ocurrido, pidiendo ayuda desesperadamente y preguntando por su madre.

“¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está mi mamá?”, repite entre lágrimas, evidenciando su angustia. Ante su estado alterado, el personal médico se ve obligado a sedarla nuevamente para evitar que empeore su condición tras la operación en la pierna.

Mientras tanto, Frida es informada de que su hija logró despertar, pero tuvo que ser tranquilizada. La incertidumbre y el miedo la invaden, ya que solo podrá verla cuando su estado sea estable.

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