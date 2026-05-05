Valentina Valiente capítulo 43: ¡Una prueba de ADN definirá si Valentina es realmente una Echegaray!

Edmundo le aclara a Valentina la necesidad de una prueba de ADN para reconocerla oficialmente como parte de la familia Echegaray. Tras años de incertidumbre, ambos están cada vez más cerca de confirmar lo que sienten en el corazón.

“Para inscribirte oficialmente como mi nieta, necesitamos una prueba de ADN”, le explica con emoción, dejando claro que no se trata solo de un deseo, sino de un requisito legal. Aunque el procedimiento ya está en marcha, el momento está cargado de sentimientos encontrados.

Lejos de la frialdad del trámite, Valentina responde con una frase que resume todo: “Yo soy tu nieta de corazón, ¿no?”. Una conexión que parece ir más allá de cualquier resultado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!