Valentina Valiente capítulo 44: ¡Don Edmundo espera ansioso la prueba que confirmaría que Valentina es su nieta!

La verdad está cada vez más cerca. Luego de atar cabos y encontrar múltiples coincidencias, Don Edmundo dio un paso crucial: realizar la prueba de ADN que confirmaría si Valentina es realmente su nieta perdida.

Con la ayuda de Bryan, quien gestionó todo en un laboratorio confiable, la muestra ya fue tomada y los resultados estarán listos en aproximadamente diez días hábiles. Un plazo que, aunque corto, se siente eterno para Don Edmundo, quien no puede ocultar su ansiedad.

La posibilidad de recuperar a su nieta, a quien ha buscado durante años, lo mantiene ilusionado. Sin embargo, también sabe que esta prueba será definitiva y podría cambiar el rumbo de todos los involucrados.

Mientras tanto, en casa, la expectativa crece. Cada recuerdo parecen cobrar un nuevo significado ante la posibilidad de que Valentina sea Gracia María.

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