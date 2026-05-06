Valentina Valiente capítulo 44: Kathy y Jenny atan cabos sobre la relación entre Elsa y Wilfredo!

Una chompa olvidada en la casa de Wilfredo despertó la curiosidad de su hija Kathy, quien decidió averiguar a quién pertenecía sin imaginar lo que descubriría.

Tras mostrar la prenda, el misterio se resuelve cuando Jenny la reconoce de inmediato como de su madre, Elsa. La coincidencia no pasa desapercibida y, rápidamente, ambas comienzan a atar cabos, llegando a una conclusión que Wilfredo y Elsa están juntos

Decididas a confirmar sus sospechas, enfrentan a Elsa con la pregunta directa: ¿están juntos? El momento la toma por sorpresa y no sabe qué responder.

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