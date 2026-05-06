Valentina Valiente capítulo 44: ¡Valentina decide apoyar a Alejandro!

Luego de sentirse incómoda ante la idea de asistir a una cena con personas que podrían juzgarla, Valentina decidió enfrentar sus temores y apostar por el vínculo que está construyendo.

Con una actitud más serena y reflexiva, llegó hasta donde Alejandro para sincerarse. Reconoció que quizá había sido egoísta al cerrarse a acompañarlo y dejó en claro que quiere estar presente en su vida, incluso en situaciones que la sacan de su zona de confort.

La reacción de Alejandro no se hizo esperar. Emocionado y agradecido, valoró el gesto de Valentina, consciente de lo difícil que resulta para ella enfrentarse a un entorno que podría ser hostil. El momento, lejos de la tensión inicial, se transformó en una escena cargada de complicidad y cariño.

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