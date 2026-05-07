Valentina Valiente capítulo 45: ¡El romance de Wilfredo y Elsa sale a la luz!

Elsa finalmente decide sincerarse con Jenny y Kathy sobre el vínculo que mantiene con Wilfredo. Aunque intentó mantenerlo en secreto durante semanas, la emoción de las jóvenes termina confirmando lo evidente: ambos están saliendo.

Sin embargo, Elsa deja claro que quiso actuar con cautela antes de involucrar a toda la familia. “Wilfredo y yo decidimos tomarlo con calma”, explica, dejando ver el miedo que siente ante una posible reacción negativa. Su mayor preocupación es que Rocky, su hijo, descubra el romance y no lo tome bien.

La conversación da un giro inesperado cuando Kathy cuestiona por qué Elsa sí ocultó su relación con Wilfredo, pero no hizo lo mismo en el pasado con Mauricio. El incómodo momento deja en evidencia que todavía hay heridas y dudas sin resolver.

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