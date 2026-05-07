Valentina Valiente capítulo 45: ¡Macarena se desmaya del dolor!

Macarena atraviesa uno de los momentos más angustiantes desde su accidente. Aunque intenta mostrarse positiva y seguir adelante, el fuerte dolor que siente en la pierna termina superándola por completo. Todo parecía tranquilo hasta que comenzó a quejarse de un intenso hormigueo que no podía soportar.

“Algo no está bien”, repite desesperada mientras el malestar aumenta rápidamente. Su madre intenta tranquilizarla y animarla a mantenerse fuerte, recordándole que la actitud será clave en su recuperación. Sin embargo, la situación empeora cuando Macarena empieza a sentir un dolor insoportable y pide ayuda con terror en los ojos.

La tensión invade la habitación mientras Frida llama de urgencia a la enfermera. El miedo y la incertidumbre crecen alrededor de Macarena, quien termina desplomándose ante la gravedad del dolor.

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