Valentina Valiente capítulo 45: ¡Macarena toma una inesperada decisión sobre Alejandro y Valentina!

Luego de sufrir un extraño sueño, Macarena despierta asegurando que algo dentro de ella cambió por completo. “Por primera vez en mucho tiempo me siento bien”, confiesa, mientras describe una misteriosa luz que la hizo sentirse viva nuevamente.

Su actitud deja impactadas a Frida, Ximena y Brisa, quienes la acompañaban en ese momento; especialmente porque reconoce el daño que causó en el pasado. Macarena admite haber sido egoísta y pide perdón por hacer sufrir incluso a las personas que más quería. Sin embargo, el momento más inquietante llega cuando le suplica a su madre que busque a Alejandro y Valentina, pues asegura que necesita decirles algo muy importante.

La inesperada transformación de Macarena abre nuevas dudas sobre lo que realmente está ocurriendo con ella

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