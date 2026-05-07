Valentina Valiente capítulo 45: ¡Tony por fín podrá explotar todo su potencial!

Alejandro demuestra estar cada vez más comprometido con la familia de Valentina al buscar una solución para el futuro de Tony, el pequeño genio de San Jerónimo. Consciente del enorme potencial del niño, Alejandro contacta a un amigo especialista que le recomienda una academia para menores con altas capacidades intelectuales.

La propuesta emociona a todos. Según explican, el programa funciona de manera virtual y no busca presionar a los niños con exámenes tradicionales, sino descubrir cómo piensan a través de desafíos, juegos y problemas creativos. “No lo van a dejar solo”, aseguran, despertando la ilusión de Valentina y su familia.

“Por fin mi hermanito va a estudiar como se debe”, celebra emocionada Valentina, mientras imagina un futuro brillante para Tony. El menor, que durante años no tuvo oportunidades por falta de dinero, ahora podría comenzar a desarrollar todo su talento gracias al apoyo de Alejandro y a la nueva vida que trajo la fortuna Echegaray.

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