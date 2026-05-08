Valentina Valiente capítulo 46: ¡El secreto de Jenny podría complicar su relación con Bryan!

Jenny abre su corazón frente a Valentina y admite que atraviesa uno de los momentos más tranquilos de su vida sentimental gracias a Bryan. Sin embargo, en medio de esa felicidad, también enfrenta una decisión que podría traerle nuevos problemas.

La joven revela que ha estado pensando seriamente en aceptar la propuesta de Gabriel para retomar el negocio de “Perro Calato”, ya que económicamente le convendría mucho.

Pese a la emoción por este posible nuevo comienzo, Jenny también admite que todavía no piensa contarle nada a Bryan. Para ella, es una decisión complicada y teme que esto pueda afectar la relación que recién empieza a construir.

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