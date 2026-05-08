Valentina Valiente capítulo 46: ¡Gabo quiere retomar su negocio con Jenny!

Gabo vuelve a acercarse a Jenny con una propuesta que podría cambiar el rumbo de ambos. El joven insiste en revivir Perro Calato, el negocio que iniciaron juntos, y asegura que no piensa rendirse tan fácilmente. Aunque Jenny intenta mantener distancia, él deja claro que su interés es “estrictamente profesional”.

Gabo le confiesa que necesita sacar adelante el proyecto para demostrarle a su padre que puede triunfar por cuenta propia. “Tenemos un buen negocio entre manos”, le asegura, convencido de que el emprendimiento puede convertirse en un éxito.

Sin embargo, Jenny duda en aceptar. Aunque la propuesta le interesa, teme que trabajar nuevamente con Gabo incomode a Bryan, su actual enamorado.

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