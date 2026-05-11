Valentina Valiente capítulo 47: ¡Macarena expone a Frida y desata una fuerte tensión!

La aparente calma entre Frida y Macarena se rompe por completo durante una conversación que termina sacando a la luz verdades incómodas. Luego del inesperado cambio de actitud de Macarena, ambas vuelven a enfrentarse, pero esta vez el conflicto apunta directamente a la relación de Frida con Don Edmundo.

Macarena cuestiona duramente la obsesión de su madre por el dinero y le reclama vivir aferrada a intereses materiales que, según ella, nunca le darán verdadera felicidad. Aunque reconoce todo lo que Frida hizo por sacarla adelante tras el abandono de su padre, deja claro que no piensa seguir respaldando ciertas decisiones.

La tensión explota cuando Macarena acusa a su madre de estar engañando a Don Edmundo y asegura que su relación con él está motivada únicamente por interés económico. Frida intenta frenar la discusión, pero ambas terminan elevando el tono en medio de fuertes reproches.

Sin embargo, el momento más impactante ocurre cuando Don Edmundo aparece inesperadamente y alcanza a escuchar parte de la conversación. Confundido y alarmado por la palabra “engaño”, entra al cuarto exigiendo explicaciones sobre lo que realmente está pasando.

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