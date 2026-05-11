Valentina Valiente capítulo 47: ¡Macarena solo quiere a Valentina a su lado en su peor momento!

La relación entre Macarena y Valentina continúa dando un giro inesperado. Cuando todos pensaban que el resentimiento entre ambas era imposible de superar, una nueva escena demuestra que el vínculo entre ellas está cambiando profundamente.

Todo ocurre mientras Valentina compartía un emotivo momento con Lupe, quien le agradece por el apoyo y cariño que le ha brindado en medio de tantas dificultades. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una de las trabajadoras aparece desesperada buscando ayuda para Macarena, quien estaría atravesando una fuerte crisis de dolor.

Valentina corre inmediatamente a verla y encuentra a Macarena completamente afectada, llorando y sin poder soportar el intenso malestar físico. Frida intenta contener la situación, pero la reacción de su hija la deja totalmente desconcertada.

En medio de la desesperación, Macarena le pide directamente a su madre que las deje solas y suplica que Valentina permanezca junto a ella. Aunque Frida se muestra incómoda y molesta por el evidente acercamiento entre ambas, termina apartándose mientras Macarena se aferra al brazo de Valentina buscando consuelo.

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