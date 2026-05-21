Valentina Valiente capítulo 55: ¡Frida le tiende una cruel trampa a Lupe y Don Edmundo termina ahogándose!

La tensión dentro de la mansión llegó a un nivel peligroso luego de que Frida ejecutara un plan que podría cambiar por completo la relación entre Don Edmundo y Lupe. Todo ocurrió durante la comida familiar, cuando el empresario comenzó a ahogarse tras probar un plato preparado por Lupe.

Aunque la cocinera había preparado la receta como siempre y había retirado cuidadosamente las pepas del ají para evitar cualquier problema, Frida aprovechó un descuido para alterarla y convertir la cena en un verdadero caos.

Don Edmundo comenzó a ahorgarse desesperadamente. El pánico invadió el lugar y Frida reaccionó inmediatamente culpando a Lupe delante de todos.

Sin darle tiempo a explicarse, la prometida de Don Edmundo la acusó de haber preparado la comida “a propósito” para hacerles daño.

La escena podría traer graves consecuencias, ya que Frida aprovecharía este incidente para convencer a Don Edmundo de alejar definitivamente a Lupe de la casa.

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