Valentina Valiente capítulo 55: ¡Leo golpea a Rocky tras enterarse que besó a su expareja!

Una impactante pelea sacudió a Leo y Rocky luego de que el joven decidiera contarle una verdad que terminó destruyendo por completo su relación.

Todo comenzó cuando Rocky, en medio de una conversación cargada de alcohol, le confesó a su padre que tiempo atrás Yamila, la expareja de Leo, lo buscó y terminó besándolo inesperadamente.

Aunque Rocky intentó explicar que todo ocurrió de manera confusa y que jamás quiso traicionarlo, Leo explotó de furia al escuchar la confesión y sintió que su propio hijo le había fallado de la peor manera.

“¡No crié un hijo, crié un cuervo!”, gritó completamente fuera de control luego de abalanzarse sobre Rocky y golpearlo frente a todos.

La discusión rápidamente escaló entre insultos, empujones y amenazas. Mientras Rocky intentaba calmarlo, Leo no pudo contener su rabia y terminó lanzando una frase devastadora: “¡Tú ya no eres mi hijo!”.

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