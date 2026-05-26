Valentina Valiente capítulo 58: ¡Don Edmundo y Frida se dieron el “sí” tras falsa amenaza de bomba!

Después del terror vivido por la supuesta amenaza de bomba que obligó a evacuar toda la casa, finalmente Don Edmundo y Frida lograron llegar al altar y convertirse oficialmente en esposos.

Tras la exhaustiva inspección policial que descartó cualquier explosivo dentro de la residencia, la ceremonia continuó. Fue entonces cuando ambos protagonizaron el esperado momento frente a todos los asistentes.

“Señora Frida, ¿acepta usted como su legítimo esposo al señor Edmundo?”, preguntó la autoridad encargada de la ceremonia. “Sí, acepto”, respondió Frida emocionada. Segundos después llegó el turno de Don Edmundo. “Señor Edmundo, ¿acepta usted como su legítima esposa a la señora Frida?” “Sí, acepto”, respondió él, sellando así su matrimonio.

Aunque todo parecía indicar que la boda terminaría en tragedia tras el misterioso sobre que alertaba sobre una bomba, la pareja finalmente logró unirse en matrimonio.

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