Valentina Valiente capítulo 58: ¡Frida firma acuerdo de separación de bienes y deja lista su boda con Don Edmundo!

La boda entre Don Edmundo y Frida ya parece no tener marcha atrás luego de que ambos firmaran oficialmente el acuerdo de separación de bienes. La situación se llevó a cabo frente a los abogados encargados del proceso, quienes confirmaron la legalidad del documento y verificaron que ambas partes estuvieran completamente de acuerdo con las condiciones del matrimonio.

“La doctora les ha explicado las implicancias legales de este acuerdo”, señaló uno de los representantes antes de proceder con las firmas. Aunque en un inicio Frida se mostró incómoda con la propuesta de Edmundo, finalmente decidió aceptar las condiciones para continuar adelante con la boda.

Tras firmar el acuerdo, Frida se retiró rápidamente para continuar con los preparativos del gran día y aseguró que debía alistarse para la ceremonia. “Me tengo que peinar y maquillar para mi boda”, dijo antes de abandonar la sala.

Por su parte, una de las presentes trató de tranquilizar a Don Edmundo y le aseguró que el nerviosismo de Frida sería algo completamente normal antes de casarse.

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