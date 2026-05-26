Valentina Valiente capítulo 58: ¡La policía irrumpe en la casa de Don Edmundo tras amenaza de bomba en plena boda!

Tras evacuar a todos los invitados por una posible bomba, la policía llegó rápidamente a la casa de Don Edmundo para inspeccionar cada rincón de la residencia.

Mientras el caos y el miedo se apoderaban de los presentes, Don Edmundo pidió calma y explicó que las autoridades necesitaban revisar toda la casa antes de permitir el ingreso nuevamente.

“Por favor, discúlpenos. Necesitamos que se queden aquí afuera un rato. Enseguida les voy a dar una explicación”, dijo intentando tranquilizar a los invitados, mientras Alejandro impedía que alguien volviera a entrar.

Poco después, los agentes iniciaron el operativo de rastreo ante la posibilidad de que realmente existiera un explosivo dentro de la mansión. “Barrido completo. Vamos dentro, rápido”, ordenó uno de los policías antes de ingresar con su equipo para revisar toda la propiedad.

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