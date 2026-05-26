Valentina Valiente capítulo 58: ¡Pánico en la boda de Don Edmundo! Amenaza de bomba obliga a evacuar toda la casa

A pocas horas de su boda con Frida, un sobre llegó dirigido exclusivamente a él y con una advertencia que encendió todas las alarmas.

“Hay celebraciones que acaban en tragedia. Feliz boda”, decía el perturbador mensaje acompañado de un recorte relacionado con el atentado que años atrás acabó con la familia de Don Edmundo.

Al recordar el terrible episodio que marcó su vida para siempre, el empresario entró en pánico y ordenó evacuar inmediatamente toda la casa ante el temor de que hubieran colocado un explosivo en el lugar.

“¡Que saquen a todos de la casa!”, gritó desesperado mientras llamaba a la policía y pedía ayuda para sacar a todos los invitados y trabajadores de la residencia.

El caos se apoderó de la mansión cuando Frida, Macarena, Lupe y los demás presentes salieron corriendo sin entender qué estaba ocurriendo. Incluso Don Edmundo pidió apoyo urgente a las autoridades ante la posibilidad de una nueva tragedia.

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