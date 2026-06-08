Valentina Valiente capítulo 67: ¡El pasado de Frida vuelve para atormentarla con una grave amenaza!

Cuando parecía que Frida finalmente había dejado atrás sus problemas económicos tras su matrimonio con Edmundo, una inesperada visita volvió a ponerla contra las cuerdas.

La mujer vió al hombre al que le debía dinero y quedó sorprendida cuando este cambió las condiciones del acuerdo. Aunque inicialmente habían pactado un pago de cinco mil dólares, el sujeto ahora le exigió una suma mucho mayor y en un plazo más corto. Frida intentó dejar clara su posición y le recordó que ese no había sido el trato. “Eso no va a pasar. Ese no era el trato”, respondió molesta al escuchar las nuevas exigencias.

Sin embargo, el hombre no mostró ninguna intención de negociar. “Hice una mala jugada y ahora necesito ese dinero con urgencia”, le explicó antes de exigirle veinte mil dólares y advertirle que no esperaría más tiempo. Lejos de intimidarse, Frida intentó cortar la conversación y dejar el asunto atrás, pero recibió una advertencia que podría complicarlo todo. Con tono amenazante, el sujeto le recordó que conoce detalles de su pasado y lanzó una frase que encendió las alarmas: “Yo sé muchas cosas tuyas. Cuidado”.

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