Valentina Valiente capítulo 69: ¡Frida se queda SIN SALIDA y busca seducir a Benítez para no pagarle los 20 mil dólares!

Frida atraviesa uno de sus momentos más tensos. Después de que Edmundo rechazara comprar el costoso cuadro de Benítez , quedó completamente contra las cuerdas.

Sin más opciones a la vista, Frida decidió tomar una arriesgada medida: arreglarse, vestirse elegantemente y visitar a Benítez con la intención de seducirlo para convencerlo de que deje de exigirle el dinero por el momento.

“Edmundo no quiso tu cuadro”, le confesó Frida, dejando claro que su plan para conseguir el dinero había fallado. Sin embargo, lejos de rendirse, intentó tranquilizarlo y persuadirlo para que consiga los 20 mil dólares “por otro lado”, aprovechando la fortuna de Edmundo sin levantar sospechas.

Pero Benítez también atraviesa una situación límite. El hombre confesó que teme por su vida tras recibir amenazas de personas a las que también les debe dinero. “Me han querido matar… me muero de miedo”, aseguró. Con la presión creciendo y Frida dispuesta a usar todas sus cartas para evitar pagar, la tensión no hace más que aumentar.

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