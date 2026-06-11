Valentina Valiente capítulo 70: ¡Rocky emocionó a Rita con un tierno gesto pensando en el futuro de su bebé!

Poco a poco, Rocky parece estar asumiendo con mayor responsabilidad la llegada de su bebé. Esta vez, el joven conmovió profundamente a Rita al presentarle una inesperada sorpresa que demuestra que ya comenzó a pensar seriamente en el futuro de su hijo.

Mientras Rita se encontraba estudiando, Rocky llegó para visitarla y apareció con un pequeño regalo entre las manos. Al preguntarle qué era, él le mostró una alcancía que había comprado especialmente para ambos. “Es para que comencemos a ahorrar para nuestro cachorro”, le dijo con una sonrisa, dejando claro que quiere prepararse para las nuevas responsabilidades que traerá la paternidad.

El gesto tomó completamente por sorpresa a Rita, quien no pudo contener la emoción al darse cuenta de que Rocky estaba pensando en el bienestar del bebé incluso antes de su nacimiento. “Creo que voy a llorar”, respondió visiblemente conmovida.

La conversación se volvió aún más emotiva cuando Rocky recordó las dificultades que ambos han enfrentado a lo largo de sus vidas. Consciente de que ninguno tuvo una infancia sencilla, quiso transmitirle un mensaje de esperanza a la futura madre de su hijo. “Sé que nuestra infancia no ha sido fácil”, reconoció, antes de hacerle una promesa que terminó por tocarle el corazón a Rita. “Pero la de nuestro cachorro va a ser mejor. Te lo prometo”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!