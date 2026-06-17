Valentina Valiente capítulo 74: ¡Frida confiesa que mató a Benítez y Macarena promete protegerla!

Uno de los secretos más oscuros de Frida finalmente salió a la luz. Después de varios días cargando con el peso de lo ocurrido, la esposa de Don Edmundo decidió sincerarse con Macarena y revelarle que ella fue la responsable de la muerte de Benítez.

La conversación se dio en medio de una profunda crisis emocional. Frida intentaba explicar cómo ocurrieron los hechos que hoy la tienen aterrorizada. Sin embargo, al momento de reconstruir lo sucedido, Frida presentó una versión muy distinta a la realidad. Según le contó a su hija, Benítez habría intentado sobrepasarse con ella y ejercer presión para someterla.

“Ese miserable estaba chantajeándome. Le iba a contar todo a Edmundo. Quiso abusar de mí y hasta me besó”, aseguró entre lágrimas, describiendo una situación en la que ella habría actuado únicamente para defenderse. Frida explicó que reaccionó impulsivamente cuando sintió que ya no tenía escapatoria. “Yo agarré lo que tenía al lado y para sacármelo de encima se lo aventé. Y luego estaba en el suelo lleno de sangre”, relató, visiblemente afectada por el recuerdo.

La mujer no pudo evitar derrumbarse al asumir las consecuencias de sus actos. “Soy un monstruo, Maca, soy un monstruo”, repetía mientras buscaba consuelo en su hija. Lejos de juzgarla, Macarena se convirtió en su principal apoyo. Convencida de que su madre actuó para protegerse, intentó tranquilizarla y hacerle entender que no estaba sola en esta difícil situación.

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