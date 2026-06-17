Valentina Valiente capítulo 74: ¡Nuevas pistas del caso Benítez ponen nerviosas a Frida y Macarena!

El caso del asesinato de Benítez dio un giro inesperado. Durante una emisión televisiva, la Policía Nacional informó nuevos avances en la investigación que busca esclarecer la muerte del anticuario hallado sin vida en su tienda.

Según el reporte, las pesquisas continúan mediante un trabajo conjunto entre agentes de homicidios y personal de inteligencia. Además, se reveló información desconocida sobre la víctima que podría resultar clave para entender lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, Benítez mantenía importantes deudas relacionadas con apuestas. “Fuentes policiales confirman que el anticuario era un asiduo apostador y que en el momento de su muerte mantenía cuantiosas deudas de juego”, señaló el informe difundido en televisión.

La investigación también tomó en cuenta el testimonio de un vecino de la tienda. El hombre aseguró haber presenciado una fuerte discusión entre Benítez y otro sujeto pocos días antes del crimen. Sin embargo, la noticia más impactante llegó minutos después. Las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable.

Aunque la identidad del sospechoso permanece en reserva para no afectar las investigaciones, la noticia generó diversas reacciones entre quienes seguían el caso. Don Edmundo lamentó lo sucedido y recordó las graves consecuencias que pueden generar las adicciones al juego. Mientras tanto, quienes más sintieron el impacto de las revelaciones fueron Frida y Macarena. Ambas siguieron atentamente cada detalle de la transmisión y no pudieron ocultar su nerviosismo.

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